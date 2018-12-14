الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
استئصال ورم ضخم لمريضة بمركز أورام طنطا
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2434919
تمكن فريق جراحي بمركز أورام طنطا، من استئصال ورم ضخم مرتجع بالحوض والبطن كان ملتصق بالمثانة البولية والأمعاء الدقيقة والحالبين وجدار البطن كاملا مع الرحم وعنق الرحم والمبايض لسيدة شابة.
وأكد أحمد الصاوي نائب رئيس المركز، أن الفريق الجراحي بقيادة استشاري جراحة الأورام الماهر الدكتور أحمد رضا بمشاركة كل من الجراحين دكتور علي حيدره ودكتور عمرو الجوهري واستشارية تخدير دكتورة مني مجاهد.
وأضاف أن الفريق الجراحي حافظ على جميع الأعضاء الملتصقة وإصلاح جدار البطن بدون مضاعفات والحالة العامة للمريضة جيدة ومستقرة.