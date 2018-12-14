استئصال ورم ضخم لمريضة بمركز أورام طنطا

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

تعرّض الروائي المصري نجيب محفوظ للكثير من النقد من قبل بعض المؤسسات الدينيّة، مما أدى إلى صدور فتاوى من بعض الجماعات المتطرفة بقتله، متهمين إياه بالتطاول على الذات الإلهيّة، وكان سبب هذه الضجة هو ...