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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:07 ص

الليلة.. ثانى احتفالات الأوبرا المصرية بالكريسماس

الليلة.. ثانى احتفالات
نرمين مقبل
dostor.org/2434918

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الجمعة ثاني احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى احتفالية ضخمة، بمصاحبة كورال القاهرة الاحتفالى وأوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى وإخراج هشام الطلى، على المسرح الكبير.

يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، وتقدم خلاله الفرق التي تضم كلا من السوبرانو ايمان مصطفى - منى رفلة - رشا طلعت - دينا اسكندر - جاكلين رفيق، الميتزوسوبرانو امينة خيرت - جولى فيظى، التينور وليد كريم - عمرو مدحت، الباريتون مصطفى محمد - الهامى أمين، الباص رضا الوكيل، مجموعة من أشهر أغانى الكريسماس العالمية منها مركبة الجليد، فلتجلجل الاجراس، عيد ميلاد مجيد، هل تسمع ما أسمع، أول مايو، كل ما اطلبه من الكريسماس هو انت.

كما تتغني الفرق بسانتا كلوز سيأتي للمدينة، السلام على الأرض، لا ظلام بعد الآن، ستيلا دى لوتشي، بالإضافة الى يسوع الطفل، عندما تؤمن، أيا مؤمنون، هاليلويا، ليلة مقدسة، القديسة مريم، الجليد الأبيض ونتمنى لكم عيدًا سعيدًا.

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