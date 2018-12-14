الليلة.. مسرح "سيد درويش" كامل العدد فى حفل يحيى خليل

يحيي رائد موسيقى الجاز الموسيقار العالمي يحيى خليل، اليوم الجمعة، حفل موسيقي ضخم، بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، رافعًا لافتة "كامل العدد"، خاصة وإن نفدت تذاكره بالكامل بمجرد طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بالأوبرا.



ويقدم "خليل" خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني، حيث تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها: "بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة".



كما يقدم مختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.



وكان "خليل" أحيا مساء أمس الخميس، حفل كبير على خشبة المسرح الصغير بالأوبرا المصرية.



يذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية في مصر والخارج.