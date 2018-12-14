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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:38 ص

الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية

الليلة.. قناة المحور
نرمين مقبل
dostor.org/2434915

تقدم قناة المحور فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، تغطية خاصة للأمسية الثقافية من صالون المحور، حيث أقام اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح أمسية لتكريم المفكر الإسلامي رجائي عطية على إسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الإسلامي والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير.

كما تم تكريم الدكتور حسن راتب لما يقوم به من أعمال في خدمة المجتمع وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون المحور من إثراء للموضوعات الهامة على الساحة، والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الأدعياء فى حضور نخبة من المبدعين والأدباء والإعلاميين.

وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابه الأخير حقائق القرآن وأباطيل الأدعياء.

وناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الأخير (حقائق القرآن واباطيل الادعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف آيات من القرآن الكريم وذلك لان هذه الايات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك، والتي استضاف فيها صالون المحور نخبة من المثقفين والمفكرين أيضا ليطرحوا تساؤلاتهم حول هذه القضية، ودارت نقاشات عدة واثري الحوار بين الجالسين، واخذ الدكتور رجائي عطية يرد على كل التساؤلات التي تدور في الأذهان.

يذكر أن صالون المحور على مدار أكثر من سبع سنوات يتناول الموضوعات الهامة التي تطرح على الساحات المحلية والدولية، البرنامج الذي يتسم بالتنوع في طرح الرؤى والأفكار المختلفة وتبادل الآراء والذي يقابل متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وتقدم قناة المحور تغطية خاصة للاحتفالية فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة، والتي تتضمن فيلما تسجيليا عن الكاتب والمفكر رجائي عطية.

الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية
الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية
الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية
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