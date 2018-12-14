69 مصابًا حصيلة المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

أصيب 69 مواطنا، أمس الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد الهلال الأحمر في بيان له بأن طواقمه أسعفت 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و42 بحالات اختناق إثر تعرضهم لقنابل الغاز، و14 إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين.



وأوضح أن الإصابات وقعت في مدينة البيرة، وبلدتي عصيرة القبلية وحوارة جنوبي نابلس، وعلى المدخل الغربي لمدينة طولكرم، وفقا لوكالة صفا.