الرقابة الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "بيت إيل"

كشفت الرقابة الإسرائيلية الليلة، النقاب عن فقدان سلاح أحد الجنود القتلى في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت القناة الثانية العبرية، بأن منفذي العملية استولوا على سلاح أحد الجنود بعد تنفيذ العملية، وأن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تسابق الزمن للوصول للمنفذين.



وتشهد الضفة الغربية المحتلة، تصعيدا منذ فجر أمس، إذ قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء والخميس، 4 شبان، بدعوى تنفيذهم عمليات فدائية.



وإثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال بمواقع متفرقة من الضفة، عقب اعتداء مستوطنين على منازل ومركبات مواطنين، ما أسفر عن إصابة 69 فلسطينيا.