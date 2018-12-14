اليوم.. إضراب عام بالخليل حدادًا على شهداء أمس

طالبت هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل، أبناء الشعب الفلسطينى بمحافظة الخليل للالتزام بالإضراب والحداد العام، اليوم الجمعة، حدادا على أرواح الشهداء الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وطالبت الهيئة في بيان لها، أبناء محافظة الخليل للانخراط في مواجهة إجراءات الاحتلال وقواته، وتعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية، والشروع بتشكيل لجان الحراسة في الأحياء والبلدات والقرى والمخيمات، لحماية أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاتهم من اعتداءات عصابات المستوطنين.