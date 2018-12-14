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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:07 ص

التعاون الإسلامى تدعو لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطينى

أحمد الرويضي
أحمد الرويضي
مروة عنبر
dostor.org/2434908

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، أن ما تحتاجه فلسطين المحتلة الآن أمام اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي هو حماية دولية عاجلة.

وأضاف الرويضي في بيان صحفى أن ذلك يكون عبر تواجد قوات دولية في الأراضي الفلسطينية تحمي السكان المحليين من جرائم الاحتلال، وتخضعه للمسؤولية القانونية المترتبة عن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.

وأوضح الرويضى أن المنظمة تجرى اتصالات عدة مع مؤسسات دولية وسفراء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين، مؤكدا أهمية التدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، وإخضاع الاحتلال وحكومته للقانون الدولي الإنساني.

يذكر أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا منذ فجر أمس، إذ قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء والخميس، 4 شبان، بدعوى تنفيذهم عمليات فدائية.

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