مقتل 42 من الطوارق فى هجمات إرهابية بمالى

قال أحد قادة الطوارق إن ما لا يقل عن 42 شخصا لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات شنها من يشتبه في كونهم "جهاديين" على مخيماتهم البدوية بمنطقة ميناكا شرقي مالي.



وصرح موسى آغ عشار طوماني عضو جماعة دفاع ذاتي تابعة للطوارق في مالي، اليوم الخميس إن أطفالا في سن الثامنة بين ضحايا الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء.



تأوي المنطقة التي تقع في البلد مترامي الأطراف الكائن في غرب أفريقيا عددا من الجماعات المتطرفة، بينها جماعات مرتبطة بمسلحي تنظيم داعش.