الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
مقتل 42 من الطوارق فى هجمات إرهابية بمالى
dostor.org/2434907
قال أحد قادة الطوارق إن ما لا يقل عن 42 شخصا لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات شنها من يشتبه في كونهم "جهاديين" على مخيماتهم البدوية بمنطقة ميناكا شرقي مالي.
وصرح موسى آغ عشار طوماني عضو جماعة دفاع ذاتي تابعة للطوارق في مالي، اليوم الخميس إن أطفالا في سن الثامنة بين ضحايا الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء.
تأوي المنطقة التي تقع في البلد مترامي الأطراف الكائن في غرب أفريقيا عددا من الجماعات المتطرفة، بينها جماعات مرتبطة بمسلحي تنظيم داعش.