شاهد.. أمير كرارة فى كواليس "كازابلانكا"

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير المشاهد الخاصة به في فيلمه الجديد "كازابلانكا" والمقرر طرحه في العام الجديد 2019.



وشارك المنتج وليد منصور، الجمهور صورة جديدة من داخل كواليس العمل بصحبة أمير كرارة من خلال حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".



وتدور قصة الفيلم عن ثلاثة أصدقاء يجسد شخصياتهم أمير كرارة، إياد نصار، وعمرو عبدالجليل، ينشغل كل منهم بحياته ثم يجتمعون مرة أخرى ويسافرون في مغامرة مع كرارة وغادة عادل.



"كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، باسل خياط، دلال عبدالعزيز، محمد مفتاح، أحمد داش، سيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج "بيتر ميمي"، ومن إنتاج وليد منصور.