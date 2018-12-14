الحريرى: نتنياهو لا يريد السلام.. ولبنان موقفها ثابت

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، مؤكدا أن موقف لبنان تجاه القضية الفلسطينية هو موقف الإجماع العربي الذي اتخذ في مبادرة السلام العربية لعام 2002.



وأضاف الحريري في حوار مع مجموعة من الباحثين والإعلاميين في لندن، "نحن لا نرى حلا سوى حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للفلسطينيين"، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.



وأوضح الحريري أن نتنياهو يريد قطعة صغيرة من لبنان وقطعة من الجولان وقطعة من فلسطين وقطعة من الأردن، مؤكدا تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره.



وأشار الحريرى الى أن الجيش اللبناني يتعاطى مع ما أثير حول موضوع الأنفاق على الحدود الجنوبية، مشددا على استمرار الخروقات الإسرائيلية للقرار المذكور باستباحة الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.



وشدد الحريري أن إسرائيل يجب أن تُحاسب على الكثير من الانتهاكات التي قامت بها منذ صدور القرار 1701، مضيفا "إذا قمنا بتعداد الشكاوى المقدمة من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل فلا يمكن أن نحصيها، ولكن ماذا حصل بكل هذه الشكاوى وما كان مآلها؟ لا شيء".