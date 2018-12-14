بالصور.. تامر حسنى فى عرض فيلم "سبايدر مان"

حرص الفنان تامر حسني مساء أمس الخميس، على حضور العرض الأول لفيلم الأنيميشن العالمي "Spider man into the spider verse" الذي يشارك فيه بالأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر"، وذلك في إحدى السينمات الكبرى بصحبة زوجته الفنانة بسمة بوسيل.



كما حضر عرض الفيلم العديد من نجوم الفن وصنّاع الأغنية، منهم الفنانة إسعاد يونس والملحن والمطرب بلال محمد.



يذكر أن تامر، يشارك البطولة مع كل من محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفيلم من إنتاج شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني.