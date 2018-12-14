الخارجية الأمريكية ترحب بمباحثات السلام اليمنية

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالتقدم الحاصل بين الأطراف اليمنية في السويد، خاصة حول الاتفاق الحاصل بشأن الحديدة وتعز.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ما تحقق يعد خطوة أولى مهمة يبنى عليها من أجل تحسين حياة اليمنيين، مشيرة إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تشمل تخفيف التوترات وخفض العنف وذلك لإعطاء فرصة حقيقية لنجاح المفاوضات المستقبلية.



وقدمت الخارجية الأمريكية الشكر لمبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث على قيادته وجهده وتفاؤله المستمر.



كما شكرت كلا من السويد والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت لدورهم في تسهيل ودعم المحادثات.