نتنياهو يبعث رسالة لحركة حماس

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس، مفادها "بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة، في ظل تصاعد الهجمات بالضفة الغربية".



وأفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن نتيناهو أرسل رسالة أخرى إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر المنسق، مفادها: بأنه يجب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من التصعيد في الضفة الغربية لأن الوضع الحالي غير مقبول، وأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح باستمراره.



وتشهد مناطق الضفة الغربية، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين.