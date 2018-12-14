أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط تلتقى البابا تواضروس.. اليوم

تصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلانى الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، يرافقها وفد من المجلس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.



وقال جرجس إبراهيم صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان له إنه من المقرر أن تلتقي الدكتورة ثريا بشعلانى والوفد المرافق لها مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارتها لقداسة البطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس.



وأضاف أن "بشعلاني" سوف تقوم بعدة لقاءات خلال زيارتها لمصر مع الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، مشيرا إلى أنها ستلتقي أيضا مع المطران منير حنا رئيس الكنيسة الانجيليكانية بمصر والقرن الأفريقي.



وأشار جرجس إبراهيم صالح إلى أن الدكتورة ثريا بشعلانى ستلتقي أيضا القس الدكتور عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، فضلا عن عقدها لاجتماع مع ممثلي كليات اللاهوت وهم، القس الدكتور بيشوى حلمى وجرجس صالح والقس إبرام بشندي والأب بيشوى رسمى مدير كلية اللاهوت الكاثوليكية.