القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
الكرازة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:24 ص

أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط تلتقى البابا تواضروس.. اليوم

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
تريزة شنودة
dostor.org/2434900

تصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلانى الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، يرافقها وفد من المجلس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وقال جرجس إبراهيم صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان له إنه من المقرر أن تلتقي الدكتورة ثريا بشعلانى والوفد المرافق لها مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارتها لقداسة البطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس.

وأضاف أن "بشعلاني" سوف تقوم بعدة لقاءات خلال زيارتها لمصر مع الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، مشيرا إلى أنها ستلتقي أيضا مع المطران منير حنا رئيس الكنيسة الانجيليكانية بمصر والقرن الأفريقي.

وأشار جرجس إبراهيم صالح إلى أن الدكتورة ثريا بشعلانى ستلتقي أيضا القس الدكتور عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، فضلا عن عقدها لاجتماع مع ممثلي كليات اللاهوت وهم، القس الدكتور بيشوى حلمى وجرجس صالح والقس إبرام بشندي والأب بيشوى رسمى مدير كلية اللاهوت الكاثوليكية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أكثر من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 4 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء الدورى حال تنظيم كأس الأمم الأفريقية

الحريرى: نتنياهو لا يريد السلام.. ولبنان موقفها ثابت

مقتل 42 من الطوارق فى هجمات إرهابية بمالى

الخارجية الأمريكية ترحب بمباحثات السلام اليمنية

ads
الأكثر قراءة

اليوم.. حفل عمرو دياب فى السعودية

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

السيسي يفاجئ شريف عامر بمداخلة هاتفية على الهواء.. ويشكر "نحمده"

السلطات السعودية ترحل 27 مصريا إلى القاهرة

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

اليوم.. حفل عمرو دياب فى السعودية

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

السيسي يفاجئ شريف عامر بمداخلة هاتفية على الهواء.. ويشكر "نحمده"

السلطات السعودية ترحل 27 مصريا إلى القاهرة

كشكول

«حجازي» يشهد معرض المبدعين فنيًا بمدرسة السعي في الجيزة

«حجازى» يكرم طالبة صممت شعار منتدى شباب العالم

جامعة السويس تنضم لعضوية الوكالة الجامعية الفرانكفونية

نقيب الممثلين يناقش سبل التعاون مع جامعة الإسكندرية ومطروح لاكتشاف الموهوبين

ترشيح «اﻷسود» لعضوية اللجنة التنفيذية باليونسكو

الأمصار

إشبيلية يسحق كواسنودار ويتأهل للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

أستانا تمنح رين هدية الصعود للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

سماع دوي إطلاق نار في مدينة ستراسبورج الفرنسية

بسبب أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد العقوبات على روسيا

إشادات دولية وعربية بنجاح المشاورات اليمنية بالسويد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط فاتورة التيلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎