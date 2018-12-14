مصرع طفل إثر سقوطه ببالوعة صرف صحى فى القليوبية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي داخل مركز شباب برشوم بطوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وكشف محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ أن التحريات الأولية، أوضحت أن البالوعة كانت مغطاه بغطاء غير محكم مما أدى إلى سقوطها فور ضغط الطفل عليها، ولقي مصرعه بالحال.



فيما انتقل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى مكان الحادث، وأمر بإحالة كافة العاملين بالمركز للتحقيق، وانتداب لجنة من الشؤون الهندسية لمعرفة سبب سقوط البالوعة.