اتحاد الكرة: الرئيس السيسى يدعم ملف استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي للجبلاية، إن هانى أبو ريدة بحث مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كافة تفاصيل استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وهناك توجه من الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم ملف استضافة البطولة 2019.



وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كورة أون": إن جميع الاستادات جاهزة لاستقبال مباريات البطولة في ظل وجود دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تصور وضعه اتحاد الكرة مع وزارة الرياضة بشان استضافة البطولة.