الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء الدورى حال تنظيم كأس الأمم الأفريقية

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول نية الجبلاية إلغاء بطولة الدوري الممتاز حال فوز مصر بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.



وقال "مجاهد" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا لن تؤثر على الدوري، ولا صحة لإلغاء البطولة حال فوز مصر باستضافة "كان 2019"، الدوري مستمر بشكل طبيعي في الموسم الحالي".



وأكد "مجاهد" أن بطولة الدوري الممتاز ستتوقف لمدة أسبوعين قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 سواء أقيمت البطولة في مصر أو خارجها، وذلك بسبب استعدادات المنتخب للمشاركة بالبطولة".