محافظ المنوفية: «المواطنون فَجَروا.. وأطالبهم بتقوى الله»

قال اللواء سعيد عباس، مُحافظ المنوفية، إن المواطنين «فَجَروا»، وأصبح التعدى على القانون وانتهاكه أمرًا سهلًا بالنسبة لهم، وطالبهم بتقوى الله وعدم التعدى على حقوق الغير. وأضاف المحافظ، فى تصريحات، أمس: «لا بد من تفعيل القانون على جميع المواطنين دون النظر إلى أى مسمى وظيفى، فالكل سواء»، مُشيرًا إلى أنه جاء إلى المنوفية «لتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات».

وكشف عن أنه حال عودته من زيارة قرية مؤنسة بمركز أشمون، فوجئ بوجود إشغالات بالشوارع، بمنطقة كوبرى شنوان، فقرر غلق «كافيه» يعمل بدون ترخيص.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بتشكيل حملات للتفتيش على تراخيص الكافيهات وغلق المخالف منها، وفق القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا معاقبة المخالفين والمتعدين على حقوق الآخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

