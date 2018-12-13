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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:29 م

الاستخبارات الألمانية: «الإخوان» أخطر من «داعش» و«القاعدة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2434883

أفاد تقرير لموقع لمجلة «فوكوس» الألمانية بامتلاك جماعة الإخوان الإرهابية تأثيرًا ملحوظًا على الجالية المسلمة بألمانيا، مشيرًا إلى أن جهاز الاستخبارات الداخلية يرى أن «الجمعية الإسلامية»، واجهة الجماعة فى ألمانيا، تشكل خطرًا على الديمقراطية.
وذكر التقرير أن سلطات الأمن الألمانية تعتبر حركة الإخوان على المدى المتوسط أخطر من تنظيمى «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين على الحياة الديمقراطية فى ألمانيا، بخاصة بعد تقدير السلطات لدائرة أنصار الجماعة فى ألمانيا بألف شخص مع إمكانية زيادة العدد فى ظل ما سجله رئيس جهاز الاستخبارات فى ولاية شمال الراين فيستفاليا «بوركهارد فرايير» من استقطاب الجماعة للاجئين العرب لتجنيدهم من أجل أهدافها.
وأوضح «فرايير» للموقع الألمانى، أن الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان أصبح ملحوظًا، خاصة فى ولاية شمال الراين فيستفاليا.
واتهم رئيس جهاز الاستخبارات فى الولاية، الجمعية الإسلامية بالعمل على هدم النظام الديمقراطى الحر، عبر السعى نحو إقامة دولة إسلامية بالبلاد، محذرًا من أنه على المدى المتوسط ربما يصدر من تأثير الإخوان خطر أكبر على الديمقراطية الألمانية مقارنة مع الوسط السلفى الراديكالى، الذى يدعم أتباعه تنظيمات إرهابية مثل القاعدة أو داعش.

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