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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:44 م

جينك البلجيكي ومالمو السويدي يبلغان دور الـ 32 للدوري الأوروبي

جينك البلجيكي ومالمو
أ ش أ
dostor.org/2434858

تأهل فريقا جينك البلجيكي ومالمو السويدي، إلى دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزهما على كل من ساربسبورج النرويجي وبشيكتاش التركي، مساء الخميس، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة التاسعة للمسابقة.

ففي بلجيكا، حقق جينك فوزا كبيرا على ساربسبورج النرويجي بأربعة أهداف نظيفة، حملت توقيع زينيو جانو وجوزيف بينتسيل وساندر بيرج وجوزيف آيدو في الدقائق 3 و5 و64 و67.

وفي تركيا، انتصر مالمو السويدي على مضيفه بشيكتاش التركي بهدف دون رد، سجله اللاعب ماركوس أنتونسون في الدقيقة 51.

بهذه النتائج، تصدر جينك ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وجاء مالمو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتأهلا معا إلى دور الـ 32 للدوري الأوروبي، فيما ودع الثنائي بشيكتاش وساربسبورج المسابقة بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع.

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