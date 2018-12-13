"يورونيوز": تهديدات بوجود قنابل تستهدف منافذ إعلامية وحكومية في أمريكا

ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن عشرات التهديدات بوجود قنابل تستهدف منافذ إعلامية ومبان حكومية وبنوك، ومقرات أعمال أخرى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية قد وردت اليوم الخميس.



وأضافت القناة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.آي.) بدأ التحقيق في هذه التهديدات الواردة مذكرًا بما وقع قبل حوالي عام من ورود تهديدات مشابهة تستهدف مدارس ومبان عامة أخرى.



ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي بقوة إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، قوله إن مصداقية هذه التهديدات الأخيرة لم يتم التأكد منها حتى الآن.



وأعلنت شرطة نيويورك الأمريكية في تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أنها لم تتأكد من طبيعة هذه التهديدات حتى الآن.