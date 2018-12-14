استقرار أسعار القطن المصرى اليوم

استقرت أسعار القطن المصري، اليوم الجمعة، وسجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيهًا للقنطار، وسجل صنف جيزة 94 نحو 2580 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 95 نحو 2464 جنيهًا للقنطار.



ووفقًا للأسعار العالمية للقطن المصرى، فإن صنف 87 من محصول العام الماضى سجل 3337 جنيهًا.



ويعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام، على تطوير المصانع لديه في خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التى تحققها المصانع لأرباح.

