مصر تدين "هجوم ستراسبورج" وتدعو لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 13 ديسمبر الجاري، حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وقدّمت مصر خالص التعازي لعائلات الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً على وقوف مصر مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة العنف والتطرُف والإرهاب.



وجدّد البيان التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابع تمويله، ومواصلة التصدي لكل ما يستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين.



