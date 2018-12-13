رين يفوز على استانا 2-صفر ويرافق دينامو كييف للدورالـ 32 بالدوري الأوروبي

فاز فريق (رين) الفرنسي على ضيفه أستانا الكازاخي، 2-صفر، مساء اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليخطف بطاقة التأهل الثانية لدور الـ32، عن المجموعة 11، التي تصدرها دينامو كييف، رغم خسارته أمام يابلونك التشيكي صفر-1.



وتغلب رين بهدفين، أحرزهما لاعبه اسمايلا سار في الدقيقتين 68 و73، ليرفع رصيده لـ9 نقاط، بفارق نقطة واحدة لصالحه عن أستانا.



وفي المباراة الأخرى، خسر دينامو كييف على أرضه أمام ضيفه يابلونك، صفر-1، سجله اللاعب مارتين دوليزال في الدقيقة 10، لكنه تأهل رغم ذلك للدور التالي كمتصدر للمجموعة.