الداخلية الليبية: خطة مشتركة مع الجيش لتأمين درنة

ذكرت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الليبية وضعت خطة مشتركة مع القوات المسلحة، لتأمين مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا.



جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بالاشتراك مع عدد من قيادات الجيش الوطني الليبي.



وناقش الاجتماع سير العمل الأمني داخل وكيفية تعاون قوات الجيش مع قوات الأمن والشرطة في تأمين مدينة درنة.





