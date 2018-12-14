أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ7445 جنيهًا

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الجمعه، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها أجهزة التكييف.



وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان، بلازما كلاستر إسبليت بارد وساخن، 7445 جنيهًا، وسعر تكييف شارب 2.25 حصان إسبليت بارد وساخن، إستاندرد، سعر 9553 جنيهًا، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت، بارد وساخن بريميم، 11376 جنيهًا، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان، إسبليت بارد، بسعر 5935 جنيهًا.ش

