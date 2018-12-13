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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:32 م

مطران اللاتين والخادم الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان فى أمسية روحية لعيد الشموع

مطران اللاتين والخادم
ماريان رسمى
dostor.org/2434845

نظمت الكنيسة اللاتينية، اليوم الخميس، برعاية وحضور عادل زكي مطران اللاتين بمصر، أمسية روحية لعيد الشموع بكنيسة سيدة الكرمل في بولاق أبو العلا.

وحضر تلك الأمسية الأب كمال لبيب الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، والأب لوكاس رئيس الأديرة في أسيوط ومساعد الخادم الإقليمي، والأب باتريك رئيس الرهبان الكرمل بشبرا، ولفيف من الرهبان والراهبات والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وتخلل اليوم العديد من الترانيم الروحية من كورال الكنيسة والقراءات وكلمة روحية من المطران عادل زكي التي تمحورت حول الغفران وحول جملة "واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا"، وأيضا احتياجنا للميلاد الذي يترك علامة مهمة في حياتنا كل عام.

وأضاف أن عيد الميلاد هو عيد للحب وأكبر دليل للحب، واختتم كلمته قائلا: "من أهم صفات المحبة أنها لا تسقط أبدا، وخاصة في عيد المحبة وهو الميلاد"، كما تلاها طلبات عديدة والتي رفعها الحاضرين لله منها للبابا فرنسيس ولبلدنا الحبيب مصر وأخري لكل المحتاجين ولكل المنتظرين بقلوب راجية ومن ثم قام الحاضرون جميعا بالطواف بالشموع علي أنغام الترانيم الروحية، واستمرت الصلوات الروحية والترانيم.

واختتم اليوم بالبركة الختامية من المطران عادل وأيضا بعد الاختتام تم الاحتفال بعيد ميلاد الأسقف عادل زكي مع جميع الحاضرين مع تمني له دوام الإثمار.

يذكر أن عيد الشموع ليس عيدا ليتورجيا ولكنه يعتبر أمسيه روحية ثابتة يتخللها بعض الترانيم والصلاوات والقراءات الروحية وتأملات بالشموع استعدادا لعيد الميلاد المجيد ولاستقبال السيد المسيح في حياتنا، وسمي بعيد الشموع نسبة إلى النور الذي أتى إلى العالم المتمثل في السيد المسيح، ويتم الاحتفال به في العالم أجمع.

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