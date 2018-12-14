أسعار الكاميرات وأنظمة المراقبة اليوم

تباينت أسعار أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة ومستلزماتها، اليوم الجمعة، وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، وتراوح سعر كاميرات المراقبة بولت حرارية بين 400 و850 جنيهًا، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 390 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا داهوا التي سجلت 2900 جنيه.



أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر لتشغيل الكاميرات فسجلت 900 جنيه، وجينراك تصل إلى 8500 جنيه؛ وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.

