السلطات السعودية ترحل 27 مصريا إلى القاهرة

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، مرحليين مصريين قادمين من المملكة العربية السعودية عقب القبض عليهم هناك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة معهم.



ووصل 24 مرحلا ًعلى متن طائرة الخطوط الجوية الوطنية "مصر للطيران" القادمة من الدمام، كما وصل 3 آخرين قادمين على متن طائرة مصر للطيران القادمة من جده.



وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص من إدارات الجوازات والأمن العام لسرعة إنهاء إجراءات وصول المرحلين ومعرفة أسباب القبض عليهم بالسعودية وترحيلهم إلى مصر.



وأقر المرحلون بأن السلطات الأمنية السعودية المختصة ألقت القبض عليهم بمدينتي الدمام وجدة لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ودخول البلاد.



من جانبه، أمر اللواء أحمد الأنوار، مدير أمن مطار القاهرة الدولي بالكشف على المرحليين جنائيًا لاحتمالية وجود أحكام قضائية صادرة ضدهم.

