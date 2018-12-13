إشبيلية يفوز على كراسنودار 3-صفر ويتأهلا معا لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي

فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للمجموعة العاشرة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهلا معا كأول وثاني المجموعة على الترتيب إلى الدور الـ 32.



سجل ثلاثية إشبيلية، وسام بن يدر في الدقيقتين 5، 10، وإيفير بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 49.



وبهذا الفوز تأهل إشبيلة كأول المجموعة العاشرة وفي جعبته 12 نقطة، فيما تأهل كراسنودار كثاني المجموعة، وبنفس الرصيد.



يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد وحيدة من فريق كراسنودار الروسي بعدما اشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه اللاعب كريستيان راميريز لحصولة على الإنذار الثاني في الدقيقة 48.



وفي الجولة ذاتها وفي نفس المجموعة تعادل بلدية آكهيسار سبور التركي أمام ستاندر دو لياج البلجيكي دون اهداف ليودع الفريقان البطولة.