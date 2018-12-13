تشيلسي يتعادل مع فيدي المجري 2-2.. وباتي بوريسوف يتأهل لدور الـ 32

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل مع مضيفه فيدي المجري بنتيجة 2-2، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة، لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



سجل هدفي تشيلسي، ويليان في الدقيقة 30، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 75، فيما أحرز ثنائية الفريق المجري، إيثان أمبادو لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32، ولويك نيجو في الدقيقة 56.



ولم يؤثر هذا التعادل على تأهل تشيلسي لدور الـ 32 بالمسابقة الأوروبية، حيث ظل في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، فيما ودع فيدي المسابقة بعدما حل ثالثا في المجموعة برصيد 7 نقاط.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، فاز فريق باتي بوريسوف البيلاروسي على مضيفه باوك اليوناني بنتيجة 3-1، ليبلغ الفريق بيلاروسي دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط ويحتل المركز الثاني، خلف تشيلسي، فيما جاء باوك في المركز الرابع والأخير برصيد 3نقاط فقط، ليودع المسابقة.