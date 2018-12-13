مدفعية الجيش العراقي تقصف مواقع لداعش في سوريا

قصفت مدفعية الجيش العراقي مواقع لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي داخل العمق السوري، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الإرهابيين، لم يتم إحصاؤهم بعد.



ونقلت قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس عن مصدر أمني - لم تكشف عن هويته - القول إن مدفعية الجيش العراقي قصفت مواقع لعصابات داعش داخل العمق السوري وسط معلومات استخباراتية أفادت بمقتل العديد من عناصر داعش بينهم قيادات بارزة في التنظيم الإجرامي ومن جنسيات مختلفة.



وأوضح المصدر أن الوضع الأمني في قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار آمن ومستقر، ولا توجد أي تهديدات إرهابية في الوقت الحال، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي طارئ.