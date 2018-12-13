اللجنة المسكونية فى أمسية ميلادية بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بالفجالة

نظمت اللجنة المسكونية أمسية ميلادية بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بالفجالة للأقباط الكاثوليك.



وشارك بالحضور مسئولين اللجنة المسكونية ومنظميها وشعب الكنيسة والأباء الكهنة والراهبات والرهبان، وأيضا الطوائف الثلاثة متمثلين في الأب تيمون من الكنيسة الأرثوذوكسية وراعاة الكنيسة الأب بولس جرس والأب هدية تامر والأب أنطونيوس سماحة، وهم من الكنيسة الكاثوليكية والقسيس رفعت من الكنيسة الإنجيلية.



وقدم كلا من الأب تيمون والقسيس رفعت كلمة حول كون الطوائف باختلافها هي كنيسة واحدة مع التأكيد على أن الكنائس جميعها كنيسة واحدة لا يعني أن تتوه الهويات فمن الأكيد أن كل كنيسة مع الاحتفاظ بهويتها تكون بجسد المسيح مع باقي الكنائس.



وعرضت اللجنة المسكونية أنشطتها للحاضرين، ومن ثم بدأت الترانيم الميلادية من كورال كنيسة مار مرقص كليوباترا من الأطفال والكبار، وقام الأب بولس بشكر الكورال معبرا عن فرحته لاجتماع الكنائس سويا مستشهدا بالآية "ما أحلي أن يجتمع الأخوة معا"، وهنأ الحاضرين بعيد الميلاد المجيد.