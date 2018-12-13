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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:21 م

السودان تؤكد ضرورة انسحاب "يوناميد" من دارفور في الأجل المحدد

السودانية أسامة فيصل
السودانية أسامة فيصل
أ ش أ
dostor.org/2434834

جدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل، موقف الدولة من ضرورة إنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي بانسحاب قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في الأجل المحدد، مؤكدا تحسن الأوضاع في دارفور.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالخرطوم، بالمبعوث الألماني الخاص لمنع الأزمات السفير إيكهارت بروز، والوفد المرافق له وذلك بعد عودة الوفد من زيارة دارفور التي شملت الفاشر وزالنجي.

واستمع الوزير السوداني لشرح تفصيلي من الوفد بشأن المباحثات التي أجراها مع حكومة وسط دارفور ومع بعثة اليوناميد بشأن جهود الحكومة لترسيخ السلام في دارفور.

وشرح الوزير للوفد الألماني جهود الدولة في نشر قوات الشرطة وفتح مكاتب للجهاز العدلي والنائب العام والقضاء من أجل إنفاذ حكم القانون والقضاء على التجاوزات.

وأوضح الوزير المناطق التي انسحبت منها (يوناميد) وتنعم حاليا بالسلام، مؤكدا عدم حدوث أي تراجع أمني في هذه المناطق، مما يبرهن كفاءة الأجهزة الأمنية وفعالية التدابير السياسية والإدارية.

واستعرض الوزير، الجهود المبذولة لإنفاذ برامج العودة الطوعية وتقديم مشروعات العون التنموي وحث المانحين للوفاء بالتزاماتهم.

وأشاد بجهود ألمانيا في دعم جهود السلام وتسهيل التوصل لاتفاق ما قبل المفاوضات بين حكومة السودان وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للالتحاق باتفاقية السلام، داعيا الحكومة الألمانية لمواصلة جهودها في مجلس الأمن بعد نيل عضويتها غير الدائمة والتي تبدأ في مطلع العام الجديد.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار عبر القنوات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

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