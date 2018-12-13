رابط فاتورة التيلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات
تستطيع الآن وبكل سهولة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي المنزلي عن طريق "الأون لاين" وبرقم تليفونك.
وتقدم لكم فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الآن، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات التي تقدم خدمة التليفون المنزلي لجميع المصريين.
كما يمكنك أيضًا معرفة كيفية السداد "أونلاين"، ومتابعة استهلاكك حيث توفر الشركة تلك الخدمة لعملائها وذلك من خلال التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني، حتي يتمكن العملاء من سداد فاتورة الأرضي بطريقة سهلة.
ونقدم لكم عبر الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية الخدمة.
للدخول والاستعلام أضعط هنا