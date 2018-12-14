أسعار الكمبيوتر اليوم.. "ديل i3 "بـ 7700 جنيه

ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، اليوم الجمعة، وتراوح سعر أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4550 و7400 جنيه، في حين بلغ سعر جهاز لاب توب ديل i3 نحو 7700 جنيه، مقارنة بجهاز ديل i5 حوالي 8050 جنيهًا، وديل i7 حوالي 11450 جنيهًا، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7600 جنيه.



وبلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6400 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6500 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 4750 جنيهًا.

