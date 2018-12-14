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اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:27 ص

أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ23 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2434817

شهدت أسعار السمك، بحسب سوق العبور، اليوم الجمعة، وبلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -23 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 20- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيهًا، والتعابين من 40 - 140 جنيهًا، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 35- 41 جنيهًا للكيلو.

فى حين سجل سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-64 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 19 – 25 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيهًا، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120 جنيهًا، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400 جنيه.

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيهًا للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 250- 300 جنيه، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيهًا.

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