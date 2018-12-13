ميدو سمير يطرح أغنية "ذنبها على جنبها" احتفالًا برأس السنة

يستعد المطرب الشاب ميدو سمير، لطرح أغنيته الجديدة "ذنبها على جنبها"، خلال الأيام القليلة القادمة، احتفالًا برأس السنة الجديدة.



وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على اسمه النهائي، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث يتعاون مع الشعراء السيد علي، وإسلام فتحي، ومحمد سرحان، ومن الملحنين بينو وليد منير، ووليد الجويد، ومن الموزعين بيشوي، وسامي عبد المنعم، وأخرين.



يذكر أن ميدو سمير طرح مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان "ياعم بهداوة" وهي من كلمات ناصر الجيل، ولحنها حسين محمود وتوزيع موسيقي باسم منير ومن إنتاج شركة "صول".



وحققت أغنية "ياعم بهداوة" نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التي تعاون من خلالها مع المخرج سامي بساط، وتم تصويرها بأحد شوارع القاهرة.



































