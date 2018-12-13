التضامن: الأندية النسائية أحد المشروعات الهادفة لخدمة المرأة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد الأندية النسائية تصل إلى 420 ناديا على مستوى محافظات الجمهورية.



أضاف التقرير أن الأندية تقدم خدمات متنوعة مجتمعية وتثقيفية، وتعزز وعي النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما تقدم الأنشطة الترفيهية.



وأشار التقرير إلى أن الأندية النسائية هي أحد المشروعات الهادفة التي تخدم المرأة (ريفية – حضرية)، التى تعمل على تنمية قدرات المرأة الذاتية واكتساب المزيد من الخبرات، بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع.