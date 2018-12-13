السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إنه تم خلال الاتصالا تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائى بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات ترسيخًا للعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.