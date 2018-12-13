سيارات لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة في البحيرة

قام حزب مستقبل وطن بتوفير سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى عدد من مراكز البحيرة، برعاية النائب محمد زين الدين.



ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بكوم حمادة، بقيادة أحمد قميحة أمين الحزب بالمركز، سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.



كما قامت أمانة ايتاى البارود، بعمل نقطة تمركز إحداها أمام المستشفى العام بالمدينة والأخرى بقرية شبرا النونه وذلك للسيارات الخاصة ببيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.



يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، إضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا.