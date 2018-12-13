جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية العلاقي (صور)

نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية مجانية في قرية العلاقي التي تقع في جنوب شرق محافظة أسوان، وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية.



ومن ناحيته؛ قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه تم تنظيم هذه القافلة الطبية إطار المسئولية المجتمعية للجامعة، والتي تستهدف وصول الرعاية الطبية إلى أهالينا في مختلف ربوع المحافظة خاصة في المناطق البعيدة والنائية مثل وادي العلاقي.



وأوضح الدكتور محمد صبحي مدير عام الإدارة الطبية بجامعة أسوان، أن القافلة شارك فيها حوالى 15 طبيبا في تخصصات النساء والتوليد والأسنان والجلدية والأطفال والباطنة والعظام والقلب والجراحة.. بالإضافة إلى إجراء أشعة تليفزيونية على القلب من سن 3 شهور حتى 16 عاما، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشار إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان للمرضي من أهالي القرية، وتحويل بعض الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى مستشفى أسوان الجامعي لاستكمال العلاج، لافتا إلى أن المشاركين في القافلة الطبية شعروا بسعادة بالغة لنجاحهم في توصيل الخدمة الطبية إلى قرية العلاقي التي تبتعد حوالى180 كم جنوب شرق أسوان، وذلك على الرغم من مشقة ووعرة طريق العلاقي الذي يستغرق 10 ساعات ذهابا وإيابا.