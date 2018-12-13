ثقافة الغربية تناقش إبداعات "الأديب العالمى"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقد قصر ثقافة غزل المحلة ندوة ثقافية بعنوان "نجيب محفوظ.. عنوان واحد وإبداعات مختلفة" تحدث خلالها الأديب محمد المطارقي عن السيرة الذاتية للأديب العالمي، وكيف كانت نشأته وما هي أهم أعماله وبعض الشخصيات التي أثرت في فكر "محفوظ" وانعكست على كتاباته.



كما نظمت مكتبة سمنود الثقافية ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل الإعلام ودورها في تثقيف المجتمع"، بحضور مدرسة السيدة خديجة الابتدائية؛ أشارت خلالها هبة السايس إلى أن وسائل الإعلام بمختلف أشكالها هي المصدر الأكثر أهمية في الحصول على المعلومات.



وتابعت: "يمكن معرفة وقياس ثقافة المجتمعات من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الخاصة بتلك الدول".



وأقامت مكتبة محلة أبوعلي الثقافية يوما ثقافيا للأطفال؛ للتعرف على أهم الأنشطة التي تقدمها المكتبة؛ فيما نفذت مكتبة الطفل بسبرباي ورشة حكي للأطفال بعنوان "الدب الأبيض".