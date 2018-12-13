نائب المصريين الأحرار يطالب بمناقشة قانون تصالح مخالفات البناء

ناشد محمد حلمي، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بسرعة مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والذي تم الانتهاء من مناقشته بأروقت اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث إن أهدافا تصب فى صالح المواطن والدولة.



جاء ذلك فى تصريحات، مساء الخميس، مؤكدًا أن الأهداف التي يعالجها مشروع القانون نبيلة وتصب في صالح المواطن، الذين يقنن وضعه، ويتغلب علي الإشكاليات التى كانت تواجه من عدم استخدام كافة المرافق بما فيهم الصرف الصحي، وتصب أيضا في صالح الدولة، في أنها تورد أموالا لدعم الموازنة العامة للدولة المصرية لمواجهة العجز التى تعاني منه.



ولفت عضو مجلس النواب إلي أن التوافق الذي تم بين نواب اللجنة وممثلي الحكومة بشأن التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية حتي يوليو 2017، بادرة خير أيضا، حيث هناك الكثير من خالف لحاجته لبناء منزل؛ نظرا للتزايد السكاني الذي يتم سنويا فى مختلف أنحاء الجمهورية.



في السياق ذاته، أكد حلمي أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، ومن ثم لا بدّ من تفعيله، وتطبيقه علي كل من يتجاوز بحق الأراضي الزراعية فى المرحلة المقبلة، حفاظًا علي البقعة الزراعية في مصر، مشيرًا إلي أن ما قام بالبناء خلال الفترة الماضية يتم التصالح، ولكن التساهل فيما هو مقبل أمر خاطئ ولابد من إزالة أى بناء يتم بناؤه علي أرض زراعية.