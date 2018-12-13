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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:03 م

"مستقبل وطن" يوزع البطاطين على المناطق الأكثر احتياجًا ببورسعيد

أشرف رشاد
أشرف رشاد
محمد الشريف
dostor.org/2434792

قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في إطار المبادرات الإنسانية التي يقوم بها الحزب، بتوزيع البطاطين، على المناطق الأكثر احتياجا، فى مبادرة شتاء دافئ.

وتوجهت أمانة المرأة للحزب فى محافظة بورسعيد، للمناطق الأكثر احتياجا والفقيرة، في نطاق مدينة بورفؤاد وبعض المناطق ببورسعيد، وتوزيع عدد كبير من البطاطين على المحتاجين.

وأشادت رباب الشناوي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني في تحديد المستحقين للقافلة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستطوف كافة أحياء المحافظة حتى ينعم الفقراء والمحتاجون بشتاء دافئ.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.

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