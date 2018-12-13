الكويت تكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية بريطانية على أراضيها

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم، عن وجود مشاورات مع بريطانيا حول التواجد العسكري البريطاني وإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.



وقال الجارالله في تصريحات له اليوم ردًا على إنشاء قاعدة عسكرية بريطانية بالكويت: "من الطبيعي أن يكون هناك تعاون عسكري، ومن الطبيعي أن يكون هناك أيضا وجود عسكري بريطاني باعتبار أن هناك اتفاقية دفاعية وقعت بين البلدين منذ فترة طويلة، وفي إطار هذه الاتفاقية هناك استحقاقات"، وذلك وفق صحيفة الراي الكويتية.



وأكد المسؤول بالخارجية الكويتية أن المشاورات الثنائية بين البلدين مستمرة في هذا الإطار.



ووضعت بريطانيا منذ سنوات حجر الأساس لقاعدة عسكرية لها في البحرين في أول عودة لها بالشرق الأوسط منذ خروجها من مصر نهائيا من منطقة السويس.