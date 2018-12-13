محافظة الجيزة تنظم دوري لكرة القدم بين المصالح الحكومية

نظمت محافظة الجيزة دورى لكرة القدم بين المصالح الحكومية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار الأيام الماضية، والذى اختتم اليوم أعماله بفوز فريق ديوان عام المحافظة لكرة القدم، على فريق الصوت والضوء، وذلك بنتيجة 70 ليقترب من قمة المجموعة الأولى بدوري المصالح الحكومية.



ويعد ذلك الفوز هو الفوز الثاني على التوالي لفريق محافظة الجيزة، حيث حقق فوزه الأول على فريق العجوزة بنتيجة 71 منذ أيام.



ويكثف فريق محافظة الجيزة استعداداته للتجهيز للمباريات المقبلة، والتي ستشهد منافسات قوية للوصول لقمة المجموعة الأولى في دوري المصالح الحكومية.