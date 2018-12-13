محمد رمضان يستعرض قوته فى أغنية «هيب هوب»

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم أغنية جديدة، مطلع العام المقبل، إذ اتفق مع الموزع الموسيقى عادل حقى، على تقديم أغنية على طريقة الـ«هيب هوب»، التى تعتمد على الاستعراض الراقص وإبراز القوة.

ومن المنتظر أن يسافر «رمضان» إلى إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة لتصوير الأغنية، بعد الاستقرار على كلماتها، وسيستعين خلال العمل ببعض المصورين من دول شرق آسيا، إضافة إلى «موديلز»؛ لتقديم صورة مختلفة للأغنية.

ولم يحدد رمضان موعدًا نهائيًا لطرح الأغنية، التى سيصورها قبل انشغاله فى مسلسله الرمضانى الجديد، بعد تأجيل مسلسل «زلزال»، لعام ٢٠٢٠، نظرًا لضخامته الإنتاجية.

على جانب آخر، ينتظر رمضان حسم قضية سعد لمجرد لتصوير الـ«ديو» الغنائى الذى سيجمع بينهما، بعد أن انتهى من تسجيل الجزء الخاص به، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد.

