ولي عهد البحرين يصل إلى السعودية

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين إلى الرياض الخميس، في زيارة مفاجئة.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومسئولين آخرين.



يأتي ذلك عقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين ضمن جولته العربية التي شملت عددا من دول المنطقة.